Bustür während Fahrt offen: Passagier ruft Polizei

Notruf direkt aus dem Bus

Kurz nach 7 Uhr verständigte einer der Passagiere deshalb die Polizei – auch, weil der Buslenker nicht auf die Hinweise der Insassen reagiert haben soll. „Der Fahrgast zeigte telefonisch an, dass er sich gerade auf der Fahrt nach Innsbruck befinde und sich die Türen des Busses offenbar nicht schließen ließen“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Verkehrspolizei.