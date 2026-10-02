Bustür während Fahrt offen: Passagier ruft Polizei

Kurioser Polizeieinsatz Freitagfrüh in Innsbruck: Ein Fahrgast eines Linienbusses hatte Alarm geschlagen, weil sich die Türen des Busses während der Fahrt offenbar nicht ordnungsgemäß schließen ließen. Eine Streife stoppte das Gefährt – die Kennzeichen wurden abgenommen!
„Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön ...“ – oder auch nicht! Mehr Frischluft als gewollt bekamen die Fahrgäste eines Linienbusses, der Freitagfrüh von Telfs auf dem Weg in Richtung Tiroler Landeshauptstadt war. Auf der Autobahn, wohlgemerkt!
Notruf direkt aus dem Bus
Kurz nach 7 Uhr verständigte einer der Passagiere deshalb die Polizei – auch, weil der Buslenker nicht auf die Hinweise der Insassen reagiert haben soll. „Der Fahrgast zeigte telefonisch an, dass er sich gerade auf der Fahrt nach Innsbruck befinde und sich die Türen des Busses offenbar nicht schließen ließen“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Verkehrspolizei.
Das Fahrzeug wurde zur Prüfhalle gebracht, wo nach einer Untersuchung die Kennzeichen des Fahrzeuges abgenommen wurden.
Verkehrsinspektion Innsbruck
Buslenker wird angezeigt
In Innsbruck wurde der Linienbus schließlich von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen. „Das Fahrzeug wurde zur Prüfhalle gebracht, wo nach einer Untersuchung die Kennzeichen des Fahrzeuges abgenommen wurden“, hieß es am Nachmittag vonseiten der Innsbrucker Verkehrspolizei.
Der 45-jährige österreichische Buslenker werde wegen des festgestellten Sachverhalts an die zuständige Verwaltungsbehörde angezeigt.
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