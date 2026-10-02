KI-Firma Anthropic will im November an die Börse

Rivale OpenAI wartet noch

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte Mitte September erklärt, dass sein Börsengang nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde. OpenAI-Chef Sam Altman verwies in einem Interview des Magazins „Fortune“ vor allem auf die Debatte um die Gefahren hochentwickelter Künstlicher Intelligenz.