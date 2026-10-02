KI-Firma Anthropic will im November an die Börse

Der KI-Spezialist Anthropic will Insidern zufolge noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Der Anbieter der KI-Software Claude wolle ab dem 9. November formell bei Investoren für die Aktien werben.
Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte der Handel mit den Anthropic-Aktien noch vor dem US-Feiertag Thanksgiving beginnen.
Zuvor hatten Anthropic und sein Konkurrent OpenAI frühere Börsenpläne aufgeschoben. Zudem gibt es seit dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz seit Wochen Sorgen wegen möglicher Risiken.
Rivale OpenAI wartet noch
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte Mitte September erklärt, dass sein Börsengang nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde. OpenAI-Chef Sam Altman verwies in einem Interview des Magazins „Fortune“ vor allem auf die Debatte um die Gefahren hochentwickelter Künstlicher Intelligenz.
Auf die Nachfrage, ob er sich auch den Verzicht auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorstellen könnte, erwiderte Altman: „Ich würde sagen, nicht 2026.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.