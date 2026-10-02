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Noch vor Thanksgiving:

KI-Firma Anthropic will im November an die Börse

Digital
02.10.2026 15:18
Anthropic-Chef Dario Amodei
Anthropic-Chef Dario Amodei(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der KI-Spezialist Anthropic will Insidern zufolge noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Der Anbieter der KI-Software Claude wolle ab dem 9. November formell bei Investoren für die Aktien werben.

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Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht auf Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Damit könnte der Handel mit den Anthropic-Aktien noch vor dem US-Feiertag Thanksgiving beginnen.

Zuvor hatten Anthropic und sein Konkurrent OpenAI frühere Börsenpläne aufgeschoben. Zudem gibt es seit dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz seit Wochen Sorgen wegen möglicher Risiken.

Rivale OpenAI wartet noch
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte Mitte September erklärt, dass sein Börsengang nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde. OpenAI-Chef Sam Altman verwies in einem Interview des Magazins „Fortune“ vor allem auf die Debatte um die Gefahren hochentwickelter Künstlicher Intelligenz.

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Auf die Nachfrage, ob er sich auch den Verzicht auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorstellen könnte, erwiderte Altman: „Ich würde sagen, nicht 2026.“

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