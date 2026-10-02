„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Pepper hatte einen Autounfall. Ihre Hinterbeine sind seither gelähmt. Das kann ihre unbändige Lebensfreude und Energie aber nicht bremsen. Mit ihrem Rollwagen flitzt die einjährige Mischlingshündin munter umher und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Pepper versteht sich gut mit ihren Artgenossen, bei Katzen geht der Jagdtrieb mit ihr durch. Tel.: 0664/8485571.