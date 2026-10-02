„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Bei der Pfotenhilfe Lochen warten junge Katzen auf ein gutes Zuhause. Die kleinen Racker werden nur paarweise oder zu gleichaltrigen Spielgefährten vermittelt. Sie sind noch keinen Freigang gewöhnt, deswegen wäre auch Wohnungshaltung denkbar. Tel.: 0664/8485571.
Pepper hatte einen Autounfall. Ihre Hinterbeine sind seither gelähmt. Das kann ihre unbändige Lebensfreude und Energie aber nicht bremsen. Mit ihrem Rollwagen flitzt die einjährige Mischlingshündin munter umher und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Pepper versteht sich gut mit ihren Artgenossen, bei Katzen geht der Jagdtrieb mit ihr durch. Tel.: 0664/8485571.
Cheesecake sucht gemeinsam mit seinem Partner Buttercup eine artgerechte Unterbringung mit viel Platz zum Fliegen und ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten. Gerne können die einjährigen Vögel auch zu anderen Nymphensittichen genommen werden. Tel.: 0732/247887.
Milow (am Bild) und sein bester Freund Simba wurden ausgesetzt. Die beiden Kater hängen sehr aneinander und zeigen sich gleichzeitig menschenbezogen und verschmust. Ein Freigangplatz wäre wünschenswert. Tel.: 0732/247887.
Calamity-Jane sehnt sich nach einem artgerechten, naturnahen Zuhause mit ausreichend Platz. In ihr neues Reich würde das drei Monate junge Kaninchen gerne einen Gefährten mitbringen, oder auch zu einem bereits vorhandenen ziehen. Tel.: 0664/8485571.
Sissy ist eine freundliche Pudel-Mischlingshündin, die nach einer behördlichen Abnahme noch vieles vom normalen Hundealltag kennen lernen muss. Mit ihr bekannten Artgenossen ist sie gut verträglich, an Stubenreinheit und Erziehung wird noch gearbeitet. Sissy hat Epilepsie, die sich glücklicherweise nur gelegentlich durch leichte Anfälle zeigt. Gesucht sind geduldige Menschen für ihren Neustart. Tel.: 0732/247887.
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