EU berät über Freigabe von Dieselreserven

EU pocht auf gemeinsames Vorgehen

Die EU dringt angesichts der knappen Bestände und kräftigen Preissprünge auf ein gemeinsames Vorgehen mit Washington. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič sagte am Rande des G20-Handelsministertreffens am Donnerstag, er habe sich mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer über die Lage ausgetauscht. Europa wünsche sich ein koordiniertes Handeln, um die Preise zu senken und die Versorgung auf beiden Seiten des Atlantiks zu sichern. Šefčovič warnte vor US-Exportbeschränkungen für Diesel, die vor Tagen von US-Staatschef Donald Trump ins Spiel gebracht worden waren, und erklärte, diese hätten schädliche Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa. „Wir haben klar vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden“, sagte Šefčovič.