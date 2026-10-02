Einbruch in Waffengeschäft: Warnung an Bevölkerung

Nach einem Einbruch Freitag in den frühen Morgenstunden in ein Waffengeschäft in Innsbruck läuft eine Großfahndung der Polizei – auch in Bayern. Den Tätern gelang im Zuge einer filmreifen Verfolgungsjagd die Flucht über die Grenze. Nach einem Unfall flüchteten sie zu Fuß weiter. Die deutsche Polizei richtete eine Warnung an die Bevölkerung.