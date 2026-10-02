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Nach Coup in Innsbruck

Einbruch in Waffengeschäft: Warnung an Bevölkerung

Tirol
02.10.2026 08:59
Nach dem Einbruch in Innsbruck gelang den Tätern die Flucht bis ins bayerische Mittenwald, dort ...
Nach dem Einbruch in Innsbruck gelang den Tätern die Flucht bis ins bayerische Mittenwald, dort verunfallten sie mit dem mutmaßlichen Fluchtauto.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, APA/dpa/Dominik Bartl, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nach einem Einbruch Freitag in den frühen Morgenstunden in ein Waffengeschäft in Innsbruck läuft eine Großfahndung der Polizei – auch in Bayern. Den Tätern gelang im Zuge einer filmreifen Verfolgungsjagd die Flucht über die Grenze. Nach einem Unfall flüchteten sie zu Fuß weiter. Die deutsche Polizei richtete eine Warnung an die Bevölkerung.

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Kurz nach 5.30 Uhr habe eine Zeugin bei der Polizei den Einbruch in das Innsbrucker Waffengeschäft gemeldet, erklärte Polizeisprecher Stefan Eder auf „Krone“-Nachfrage. Die Täter seien im Anschluss mit einem Fahrzeug geflüchtet. Eine Großfahndung wurde in die Wege geleitet.

Verfolgungsjagd über Zirler Berg nach Bayern
Eine Streife konnte den mutmaßlichen Fluchtwagen schließlich im Bereich des Zirler Bergs (B177 Seefelder Straße) wahrnehmen. Es war dies der Beginn einer rasanten Verfolgungsjagd. Den Tätern gelang die Flucht über die deutsche Grenze. „Bei Mittenwald verlor die Streife dann den Sichtkontakt mit dem Fluchtfahrzeug“, so Polizeisprecher Eder weiter.

Verunfalltes Fahrzeug entdeckt, Täter flüchtig
Die deutsche Polizei konnte schließlich wenig später das verunfallte Fluchtfahrzeug entdecken. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Eine Fahndung nach den Waffengeschäftseinbrechern ist im Gange.

Aufgrund des Einsatzes könne es auch zu Einschränkungen im Verkehr kommen – auch im Bahnverkehr. „Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Aus der Luft verschaffen wir uns einen umfassenden Überblick und unterstützen die Einsatzkräfte am Boden“, postete die deutsche Polizei auf X (ehemals Twitter).

Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug – verunfallt in Mittenwald.
Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug – verunfallt in Mittenwald.(Bild: APA/dpa/Dominik Bartl)

Deutsche Polizei warnt Bevölkerung
„Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die bislang unbekannten Täter bewaffnet sind. Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen oder verdächtige Personen selbst anzusprechen“, verlautete die bayerische Exekutive.

Über die mögliche Beute bzw. nähere Hintergründe konnte Polizeisprecher Eder noch keine Angaben machen. Ermittlungen laufen.

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