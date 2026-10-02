„Timmy“-Drama: Jetzt kracht es bei den Geldgebern

Die Rettungsaktion für Buckelwal „Timmy“ ist Monate später noch immer nicht abgeschlossen – zumindest finanziell. Während Tauchunternehmer Fred Babbel von Karin Walter-Mommert rund 1,35 Millionen Euro fordert, zeichnet sich nun ein weiterer Streit um die Kosten ab: Auch zwischen den beiden ursprünglichen Geldgebern der Aktion, Walter-Mommert und Media-Markt-Mitgründer Walter Gunz, gibt es Unstimmigkeiten.