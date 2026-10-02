EU-Kommission erlaubt JD.com MediaMarkt-Übernahme

Der chinesische Online-Riese JD.com kann einem Insider zufolge nach eingehender Prüfung und neuen Zugeständnissen auf Zustimmung der EU-Kommission für die Übernahme der Media Markt-Saturn-Mutter Ceconomy setzen. Die Kommission billige diese Transaktion, sagte diese Person am Freitag. EU-Kommission, JD.com und Ceconomy wollten sich dazu nicht äußern. Die endgültige Entscheidung soll bis zum 4. November fallen. Die Entscheidung der österreichischen Behörden ist noch ausständig.
Die Brüsseler Wettbewerbshüter untersuchen derzeit, ob JD.com die Übernahme mithilfe von Subventionen der Volksrepublik stemmt. Eine vorläufige Prüfung der Kommission im Mai hatte ergeben, dass JD.com durch Vorzugsfinanzierungen, Steueranreize und Zuschüsse aus China unfaire Vorteile erhalten haben könnte.
Um die Bedenken auszuräumen, hatte der Online-Händler Insidern zufolge angeboten, Ceconomy zu marktüblichen Konditionen Zugang zu seiner europäischen Logistik-und Technologie-Infrastruktur zu gewähren. Auch kleinere Rivalen würden Zugang zu fairen und diskriminierungsfreien Konditionen erhalten. JD.com habe im Zuge der Prüfung noch weitere Zugeständnisse gemacht, sagte der Insider nun.
JD.com würde durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops sowie über 1000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. Ceconomy beschäftigt noch rund 48.000 Menschen, etwa 17.000 davon in Deutschland. JD.com will die Düsseldorfer Holding im Fall einer genehmigten Übernahme zudem von der Börse nehmen. Ceconomy wird bei der Transaktion mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet.
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