30 Jahre Papageienschutz: Jubiläumsfeier in Wien

Bunte Federn, kräftige Schnäbel und jede Menge Papageienliebe: Die ARGE Papageienschutz feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum öffnet das Schutzzentrum am neuen Standort in Wien seine Türen – und lädt zu zwei besonderen Tagen rund um die faszinierenden Vögel.
Die Umgebung rund um den Zentralfriedhof war bisher wohl nicht für seine Exotik, Farbenfreude und schrille Vögel bekannt. Das ändert sich nun, denn nach mühsamer Herbergsuche hat die ARGE Papageienschutz gegenüber dem zweiten Friedhofstor eine neue Bleibe gefunden.
Über 100 Papageien sind nun waschechte Simmeringer, und nach dem aufwendigen Umzug aus dem alten Gewächshaus der Universität am Alsergrund öffnet der neue Standort nun auch der breiten Öffentlichkeit seine Türen. Traurig: Alle untergebrachten Vögel stammen aus behördlichen Abnahmen, sind Findelkinder oder waren von ihren Besitzern nicht mehr gewollt.
20.000 Euro von der „Krone“
„Es war ein Kraftakt, der uns auch finanziell alles abverlangt hat. Wir mussten sehr viel sanieren und wie auf jeder Baustelle gab es auch einige kostspielige Überraschungen“, erzählt Nadja Ziegler, Leiterin des Zentrums, beim Besuch der „Krone“-Tierecke.
Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner weiß um die großen finanziellen Aufwendungen, um so einen Umzug zu stemmen und den Tagesbetrieb aufrechtzuerhalten. Eine 20.000 Euro Spende der „Krone“ Leser erging nun an das Vogelschutzzentrum, um ein wenig die Last davon zu nehmen, dass es aufgrund des Umzugs einige Wochen keinerlei Einnahmen durch den Wegfall der Eintrittsgelder gab.
Doch nun heißt es volle Kraft voraus und Ziegler lädt mit ihrem Team alle „Vogel-Freunde“ ein, das neue Zentrum zu besichtigen und die Zukunft der bunten Vögel abzusichern. Denn die Kosten für Personal, Heizung und Tierarzt sind weiterhin enorm und können ohne Spenden nicht geleistet werden.
Tage der offenen Tür
Nächstes Wochenende haben die Wiener nun die Gelegenheit: Am Samstag steht die große Jubiläumsfeier auf dem Programm, am Sonntag wird der Welttierschutztag begangen. Jeweils von 13 bis 18 Uhr können Besucher das Papageienschutzzentrum in der Simmeringer Hauptstraße besuchen.
Auf die Gäste wartet ein buntes Programm: Neben Führungen zu den Papageien gibt es einen Flohmarkt, ein Kinderprogramm und Vorträge. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Ein Glücksrad, eine Tombola und der Krummschnabel-Shop gehören ebenfalls zum Angebot. Darüber hinaus gibt es Informationen rund um die Papageienhaltung und das Ehrenamt. Damit bieten die beiden Tage nicht nur Gelegenheit, das Papageienschutzzentrum kennenzulernen, sondern auch, sich über die Haltung der Tiere und die Arbeit des Vereins zu informieren.
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