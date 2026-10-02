30 Jahre Papageienschutz: Jubiläumsfeier in Wien

Auf die Gäste wartet ein buntes Programm: Neben Führungen zu den Papageien gibt es einen Flohmarkt, ein Kinderprogramm und Vorträge. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Ein Glücksrad, eine Tombola und der Krumm­schnabel-Shop gehören ebenfalls zum Angebot. Darüber hinaus gibt es Informationen rund um die Papageienhaltung und das Ehrenamt. Damit bieten die beiden Tage nicht nur Gelegenheit, das Papageienschutzzentrum kennenzulernen, sondern auch, sich über die Haltung der Tiere und die Arbeit des Vereins zu informieren.