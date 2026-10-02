Gouverneur von Tennessee setzt Hinrichtungen aus

Gouverneur zieht die Notbremse

Der republikanische Gouverneur Bill Lee reagierte auf den Vorfall mit einem weitreichenden Schritt. Er setzte alle für 2026 vorgesehenen Hinrichtungen in Tennessee bis zum Jahresende aus und ordnete eine umfassende Untersuchung durch eine externe Stelle an. Lee erklärte, die Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils gehöre zu den wichtigsten Aufgaben des Staates und müsse legal, verfassungsgemäß und wirksam erfolgen.