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Von Idee ins Regal

Millionste Dose motiviert Soda-Zitron-Gründerduo

Tirol
02.10.2026 16:00
Die beiden Gründer freuen sich über die Präsenz in den Regalen.
Die beiden Gründer freuen sich über die Präsenz in den Regalen.(Bild: Krone-Collage/Soda Zitron)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Soda Zitron kennt fast jeder, in Dosenform war es erstaunlich lange aber nicht zu finden. Ein junges Unternehmen aus Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein schaffte den Sprung in die Regale von Supermärkten und Tankstellen. Jetzt wird der Sprung über die Staatsgrenze erhofft.

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Wer sich im Wirtshaus umsieht, wird rasch merken: Soda Zitron hat sich zu einem beliebten Getränk entwickelt. „Und im Alltag, etwa nach dem Sport, gibt es vor allem Wasser oder süße, zuckerhaltige Limonade, aber nicht viel dazwischen“, beobachteten Samuel Geisler und Lukas Edenhauser.

Präsenz in Filialen in einem Jahr vervierfacht
Ohne große Branchenkenntnis gründeten sie 2024 die Getränkemarke Soda Zitron mit Sitz in Ebbs. Seither wächst das Start-up beständig und heuer wurden bereits 1 Million Dosen verkauft. In nur sechs Monaten vervierfachte sich die Präsenz im heimischen Lebensmittelhandel – von 637 Filialen im Jänner auf 2620 im Juli.

Die Menge an Dosen erreicht respektable Dimensionen.
Die Menge an Dosen erreicht respektable Dimensionen.(Bild: Soda Citron)

„Mittlerweile ist Soda Zitron in 51,7 Prozent der Filialen erhältlich“, freut sich das mutige Duo. Auch 600 Tankstellen, darunter alle große Ketten, führen das neue Dosengetränk, das von einem Partner in Oberösterreich abgefüllt wird.

Der Weg in die Regale ist keine Autobahn
Dabei war es am Anfang alles andere als einfach, die Branchengrößen zu überzeugen. Es geht bei solchen Einstiegen um Marktanalysen, penible Preisverhandlungen bis zu hinteren Kommastellen pro Dose – und zunächst muss eine junge Getränkefirma selbst in die Tasche greifen, um in Regalen vertreten zu sein.

Zitat Icon

Eine natürliche Erfrischung mit Geschmack, aber ohne zugesetzten Zucker, Süßstoffe oder Aromen – das fehlte bisher.

Unternehmer Samuel Geisler und Lukas Edenhauser

Limonadenumsatz generell gesunken
Nun zählt man aber zu den Wachstumschampions – vor dem Hintergrund, das der österreichische Limonadenumsatz 2025 um 5,8% sank. Mit der kalorinarmen Mischung aus Wasser, 10% Bio-Zitronensaft und Kohlensäure (keine weiteren Zusätze wie Zucker, Aromen) trotzte man dem Trend.

Die weiteren Ziele des Duos? „Wir wollen 2027 auch in Süddeutschland Fuß fassen.“ Der Sprung über die Grenze wäre wohl der endgültige Durchbruch für die Getränke-Novität ...

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