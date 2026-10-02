Millionste Dose motiviert Soda-Zitron-Gründerduo

Der Weg in die Regale ist keine Autobahn

Dabei war es am Anfang alles andere als einfach, die Branchengrößen zu überzeugen. Es geht bei solchen Einstiegen um Marktanalysen, penible Preisverhandlungen bis zu hinteren Kommastellen pro Dose – und zunächst muss eine junge Getränkefirma selbst in die Tasche greifen, um in Regalen vertreten zu sein.