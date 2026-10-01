US-Behörde ermittelt nun wegen KI-Hackerangriffen

FTC-Chef Ferguson steht KI-Agenten kritischer gegenüber. Bei einer Reuters-Veranstaltung in der vergangenen Woche sprach er sich dagegen aus, diese Programme zu vermenschlichen und ihnen einen eigenen Willen zuzusprechen. Er deutete stattdessen an, dass die KI-Entwickler für die von ihren Produkten verursachten Schäden zur Verantwortung gezogen werden sollten.