So leicht machen wir es gefährlichen Hackern

Am häufigsten ist die Informationspreisgabe: Webseiten verraten zu viel über Technik, versteckte Bereiche oder Dienste – wertvolle Hinweise für Angreifer. Fast ebenso oft ahmen Kriminelle bekannte Marken oder Websites nach und locken Nutzer auf gefälschte Seiten. Dort sind dann Passwörter in Gefahr. Weitere Schwachstellen betreffen Angriffe über den Browser, bei denen etwa schädliche Codes in Seiten eingeschleust werden, sowie die Offenlegung sensibler Daten. Daneben gibt es Probleme mit fehlender Verschlüsselung, veralteter Software und falschen Einstellungen sowie etwa beim Schutz von Cookies.