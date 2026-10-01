Spritpreisbremse: IHS erwartet Inflationsdämpfung

Die Regierung einigte sich letztlich auf eine Reduktion der Mineralölsteuer um 6,7 Cent und eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Eine niedrigere Mehrwertsteuer ist die Folge. Daraus soll sich eine Gesamtentlastung von mehr als zwölf Cent pro Liter ergeben. Die Grundlage wurde am Montag im Nationalrat beschlossen und per Verordnung des Finanzministeriums am Mittwoch fixiert. Für die Margenbegrenzung war die Verordnung des Wirtschaftsministeriums nötig.