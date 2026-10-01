Ochsner mit Ansage: „Österreich einfach zu teuer“

Kari Ochsner, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich, sieht den Wirtschaftsstandort Österreich massiv unter Druck. Hohe Lohn- und Energiekosten, Bürokratie und lange Genehmigungsverfahren belasten die Industrie. „Wir sind einfach zu teuer.“ Er fordert: „Wir brauchen jetzt keine Reförmchen, sondern echte Reformen.“ Gleichzeitig sieht er großes Potenzial bei Green Tech und Innovation. Mehr dazu im Video oben!