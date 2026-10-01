Heimliche Hochzeit: Jim Carrey hat Ja gesagt!

Liebeserklärung bei Preisverleihung

Min Ah begleitete Carrey den Berichten zufolge im Februar zum französischen Filmpreis César nach Paris. In seiner Rede, die er auf Französisch hielt, dankte Carrey Min Ah, die er als „wunderbare Gefährtin“ und „Engel“ bezeichnete. Auch sagte er dort, dass er sie liebe.