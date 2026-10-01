Heimliche Hochzeit: Jim Carrey hat Ja gesagt!

Hollywood-Komiker Jim Carrey hat geheiratet. Wie das Promi-Magazin „People“ unter Berufung auf einen Sprecher des 64-Jährigen berichtete, heiratete der Schauspieler seine Langzeitfreundin Min Ah.
Laut dem Promiportal „TMZ“ soll die Hochzeit vor Kurzem in Los Angeles stattgefunden haben.
Liebeserklärung bei Preisverleihung
Min Ah begleitete Carrey den Berichten zufolge im Februar zum französischen Filmpreis César nach Paris. In seiner Rede, die er auf Französisch hielt, dankte Carrey Min Ah, die er als „wunderbare Gefährtin“ und „Engel“ bezeichnete. Auch sagte er dort, dass er sie liebe.
Carrey nahm bei der Verleihung einen Ehren-César entgegen.
Turbulentes Liebesleben
Carreys eigenes Liebesleben war zeitweise turbulent. Mit 25 Jahren heiratete der damals noch erfolglose Komiker und wurde 1987 Vater seines einzigen Kindes.
Seine 1996 geschlossene Ehe mit der Schauspielerin Lauren Holly platzte schon nach wenigen Monaten. Im Frühjahr 2010 gab er das Ende seiner fünfjährigen Partnerschaft mit Model Jenny McCarthy bekannt.
Carrey erlangte mit seiner extrem körperlichen Komik und seinem großen schauspielerischen Ausdruck in Filmen wie „Die Truman Show“, „Die Maske“ und „Vergiss mein nicht“ internationalen Ruhm.
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