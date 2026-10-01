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Flyers chancenlos

Penguins starten mit 7:0-Kantersieg in NHL-Saison

Eishockey
01.10.2026 09:41
Traumstart für die Pittsburgh Penguins
Traumstart für die Pittsburgh Penguins(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Pittsburgh Penguins sind mit einem 7:0-Kantersieg bei den Philadelphia Flyers in die neue Saison der National Hockey League (NHL) gestartet.

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Gäste-Goalie Arturs Silovs krönte die Vorstellung seines Teams mit 19 gehaltenen Schüssen.

Einiges mehr an Toren gab es am Mittwoch (Ortszeit) in Colorado, wo die als Herausforderer für den Stanley-Cup-Gewinn gehandelte Avalanche gegen die Los Angeles Kings 8:4 gewann. Die Toronto Maple Leafs besiegten die New York Islanders 2:1.

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