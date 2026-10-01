Bierladung für Hochzeit landete auf der Straße

Das Missgeschick ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr. Zwei Männer hatten bei der örtlichen Brauerei Bier und Limonade für eine Agape im Laternsertal geladen. Beim Einbiegen in die Göfner Straße, rund einen Kilometer nach dem Start, machte sich die Fracht selbstständig: Die Kisten verrutschten und drückten die Tür des Anhängers auf. Anschließend verteilten sich rund 20 Gebinde auf der Fahrbahn – Scherbenhaufen inklusive.