Bierladung für Hochzeit landete auf der Straße

Ein Getränketransport für eine Agape fand in Frastanz (Vorarlberg) kurz nach dem Beladen ein unglückliches Ende. Während der Fahrt verrutschte die Ladung im Anhänger und drückte die verschlossene Tür auf. Rund 20 Kisten Bier und Limonade verteilten sich daraufhin auf der Straße.
Das Missgeschick ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr. Zwei Männer hatten bei der örtlichen Brauerei Bier und Limonade für eine Agape im Laternsertal geladen. Beim Einbiegen in die Göfner Straße, rund einen Kilometer nach dem Start, machte sich die Fracht selbstständig: Die Kisten verrutschten und drückten die Tür des Anhängers auf. Anschließend verteilten sich rund 20 Gebinde auf der Fahrbahn – Scherbenhaufen inklusive.
Feuerwehr beseitigt Scherben
Die Feuerwehr Frastanz rückte mit Besen und Schaufeln an, um die Fahrbahn vom zerbrochenen Glas zu befreien. Der Verkehr musste während der Reinigung wechselseitig an der Gefahrenstelle vorbeigeführt werden.
Umgehend nachgeladen
Nachdem die Einsatzkräfte die Überreste der Flaschen beseitigt hatten, kehrten die Verantwortlichen kurzerhand zu ihrem Ausgangspunkt zurück und füllten den Bestand wieder auf – denn was wäre schließlich eine Hochzeit ohne Getränke?
Der materielle Sachschaden blieb laut Angaben erfreulicherweise überschaubar. Der Schmerz über den vergossenen Gerstensaft dürfte jedoch bei so manchem Passanten noch länger anhalten.
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