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Lenzing braucht Geld für Neuausrichtung

Oberösterreich
01.10.2026 10:00
Die Eigentümer ziehen bei dem Schritt mit.
Die Eigentümer ziehen bei dem Schritt mit.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Faserkonzern Lenzing braucht für seine Neuausrichtung Geld – und zapft dafür den Kapitalmarkt an.

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Über eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten wollen die Oberösterreicher 300 Millionen Euro erzielen. Der Bezugspreis wurde auf 8,65 Euro/Aktie festgelegt, teilte Lenzing am Donnerstag mit. Dies entspreche einem Abschlag von 42,5 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch. Die Lenzing-Eigentümer wollen die Kapitalmaßnahme mittragen.

Die Großaktionäre bestehend aus der B&C-Gruppe und der brasilianischen Suzano S.A. haben sich verpflichtet, alle Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus habe sich auch die Oberbank AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben, heiß es in der Aussendung. Das Bezugsverhältnis beträgt zehn zu neun. Damit sind Aktionäre beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils zehn bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten neun neue Aktien zu beziehen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026 und endet am 20. Oktober 2026.

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