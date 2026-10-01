Lenzing braucht Geld für Neuausrichtung

Faserproduktion im Burgenland wird eingestellt

Lenzing verfolgt die neue Strategie, das Nonwovens-Geschäft auszubauen und im Textilgeschäft auf Premium-Marktsegmente wie Tencel zu setzen. Auch das Zellstoff- und Bioraffineriegeschäft soll gestärkt werden. Gleichzeitig zieht sich der Konzern aus dem Geschäft mit Standardfasern für Textilanwendungen zurück. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Konzerns, der schwierige Jahre hinter sich hat, wird deshalb die Faserproduktion im Burgenland bis Ende 2026 eingestellt. In England läuft sie 2027 aus. Weltweit gehen in Folge rund 2000 Jobs bei Lenzing verloren.