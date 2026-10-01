Zwischen Bosporus und Goldenem Horn

Ein Ruderboot gleitet beinahe lautlos über das Goldene Horn. Dahinter leuchten die ersten Lichter der Stadt, während auf der Galata-Brücke noch immer die Fischer ihre Angeln auswerfen. Istanbul kommt auch am Abend nicht zur Ruhe. Warum sollte man es selbst tun? Diese Stadt besucht man nicht einfach. Man taucht ein in den Ruf der Möwen, den Duft von Gewürzen, das Hupen der Taxis und das ständige Kommen und Gehen der Fähren. Europa auf der einen Seite, Asien auf der anderen, dazwischen der Bosporus. Wer Istanbul verstehen möchte, beginnt am besten am Wasser.