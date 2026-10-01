Neue AMS-Zahlen zeigen ein widersprüchliches Bild

Langzeitarbeitslosigkeit nimmt zu

Besonders deutlich zeigt sich die anhaltend schwierige Lage bei jenen, die bereits lange ohne Job sind. Die Zahl der Menschen, die seit mindestens einem Jahr beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sind, stieg auf 104.101. Das sind um 10.311 Personen oder 11 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit entfällt bereits rund ein Drittel (34 Prozent) aller beim AMS arbeitslos vorgemerkten Personen auf diese Gruppe.