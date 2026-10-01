Hubert Neuper:

„… weil ich mit dem Leben nicht mehr zurechtkam“

Sport-Mix
01.10.2026 09:01
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Hubert „Hupo“ Neuper im großen TV-Interview! Der legendäre Skispringer und Sport-Manager spricht mit Michael Fally darüber, warum er „mit dem Leben nicht mehr zurechtkam“, wie der Verstand die Intuition beeinflusst, warum er auch als hoch erfolgreicher Sportler nie mit sich selbst zufrieden war – und wie sehr er sich auf seinen Gast-Auftritt als Botschafter des Personalshops bei der großen mit Spannung erwarteten „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster am 19. November in der Wiener Stadthalle, Halle F (Tickets hier!) freut.

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