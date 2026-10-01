„Geister-Auto“ führt Einsatzkräfte zu totem Angler

Tragödie im Tiroler Unterland: Im Zuge einer großen Suchaktion wurde am späten Mittwochnachmittag im Inn bei Buch (Bezirk Schwaz) die Leiche eines Anglers entdeckt. Indizien auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ein verlassenes Auto hatte die Ermittlungen und in der Folge die Suchaktion ins Rollen gebracht.