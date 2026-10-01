Kommt jetzt diese Änderung im Skisprung-Weltcup?

Diese Regel soll für alle Weltcup-Bewerbe gelten, außer bei der Vierschanzentournee. An Wettkampfwochenenden, an denen nur eine Qualifikation im Vorfeld stattfinden kann – Wisla, Titisee-Neustadt, Engelberg, Willingen und Oslo – sind die besten Athleten des Samstags-Springens automatisch für Sonntag qualifiziert und werden in umgekehrter Reihenfolge des Resultats vom Vortag an den Start gehen.