Musk soll „Zukunft der Kriegsführung“ erforschen

US-Army soll weiter „verschlankt“ werden

Außerdem will Hegseth die Armee weiter drastisch „verschlanken“. Am Mittwoch erklärte er in seiner jährlichen Rede vor der Militärspitze, er habe die Zahl der ranghöchsten Offiziere und der Planstellen „um 20 Prozent“ verringert – das wäre doppelt so viel wie bisher angekündigt. „Die Zahlentüftler sagen, wir haben zehn Prozent der Generäle und Admirale in den Streitkräften entlassen“, sagte Hegseth vor Soldaten auf dem Militärstützpunkt Quantico südwestlich von Washington. „Außerdem haben wir die Gesamtzahl der Planstellen für Generäle und Admirale um weitere zehn Prozent verringert“, fügte er hinzu. Unter dem Strich stehe damit „eine Reduzierung um 20 Prozent“.