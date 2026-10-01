Die Headliner stehen: Top-Acts am Nova Rock 2027

Wie in den letzten Jahren wird das Nova Rock auch 2027 vier Tage lang dauern. Mit den Ärzten, den Toten Hosen, Faith No More und den Smashing Pumpkins sind die Headliner fix. Von 9. bis 12. Juni steigt auf den Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf die Party des Jahres.
Stammgäste des Nova Rock haben darauf gehofft und es vielleicht geahnt, doch jetzt kann man es fix sagen: Österreichs größtes Rockfestival wird auch 2027 wieder vier Tage lang für Stimmung sorgen. Von 9. bis 12. 6. treffen sich internationale und nationale Superstars, um auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf einzuheizen.
Der Zusatztag kann sich sehen lassen, denn am 9. 6. werden niemand Geringeren als die Toten Hosen für Begeisterung sorgen. Nach ihrem fulminanten Konzert im Happel-Stadion bringen die Punkrock-Ikonen jetzt auch die burgenländische Steppe zum Beben. Neben den bereits fixierten Ärzten (12. 6.) stehen auch die beiden anderen Headliner fest.
Am Donnerstag, 10. 6., wird die Grunge-Ikone Billy Corgan mit seinen Smashing Pumpkins für nostalgische Gefühle sorgen, am Freitag, den 11. 6., haben sich Faith No More angesagt. Die Kultband rund um den exzentrischen Frontmann Mike Patton hat das Crossover-Genre in den 90er-Jahren mitrevolutioniert und wagte schon vor etwas mehr als zehn Jahren eine äußerst erfolgreiche Reunion.
Ebenfalls neu an Bord des Line-Ups sind u.a. Seiler und Speer, die kanadischen Punkrock-Lieblinge Billy Talent, Evanescence, Kultgitarrist Slash & Myles Kennedy, Bullet For My Valentine, Lorna Shore, Nothing But Thieves oder die Schweden von Arch Enemy samt ihrer neuen Sängerin. Anbei die bereits fixierte Tageseinteilung:
Mittwoch, 9. Juni
Die Toten Hosen, Billy Talent, Orbit Culture, Static-X, Neck Deep, Team Scheisse, Speed, The Photonics
Donnerstag, 10. Juni
The Smashing Pumpkins, Evanescence, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, I Prevail, Dropkick Murphys, Nothing But Thieves, Simple Plan, Saltatio Mortis, Grandson, Jinjer, Dexter & The Moonrocks, Showing Teeth, Solence, Cenobia
Freitag, 11. Juni
Faith No More, Lorna Shore, Arch Enemy, Beartooth, TBS, Feuerschwanz, Fit For A King, Deine Cousine, Silverstein, Igel Vs. Shark
Samstag, 12. Juni
Die Ärzte, Seiler und Speer, Bullet For My Valentine, Motionless in White, Amon Amarth, Steel Panther, Dame, Killswitch Engage, The Interrupters, From Ashes To New, Hot Milk, As December Falls
Die bisher gekauften Festivalpässe sind selbstverständlich auch für den dazugekommenen, vierten Veranstaltungstag gültig. Noch bis Freitag, 2. 10., 18 Uhr, kann man sich die Festivaltickets zur aktuellen Preisstufe kaufen. Ab sofort sind auch Tagestickets für die einzelnen Festivaltage erhältlich. Unter www.novarock.at gibt es alle Infos zum Festival, den Tageseinteilungen, den Tickets, den Bands und sämtlichen anderen Fragen.
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