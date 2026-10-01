Die Headliner stehen: Top-Acts am Nova Rock 2027

Der Zusatztag kann sich sehen lassen, denn am 9. 6. werden niemand Geringeren als die Toten Hosen für Begeisterung sorgen. Nach ihrem fulminanten Konzert im Happel-Stadion bringen die Punkrock-Ikonen jetzt auch die burgenländische Steppe zum Beben. Neben den bereits fixierten Ärzten (12. 6.) stehen auch die beiden anderen Headliner fest.