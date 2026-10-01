Mit dieser Plattform verpassen Sie kein Spiel mehr

Durch die Übertragungen kann jeder Verein seine Sponsoren ins rechte Licht rücken, dazu lassen wir über das Tor der Runde und des Monats abstimmen, für jede Liga kann man auch ein Team der Runde wählen. Auch ihr Verein ist an einem Kamerasystem interessiert? Dann schicken Sie ein E-Mail an info.fan.at – und werden Sie Teil der immer größer werdenden „Krone“-Fußballfamilie.