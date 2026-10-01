Mit dieser Plattform verpassen Sie kein Spiel mehr

Während die ÖFB-Stars in der Nations League um Punkte kämpfen, rollt der Fußball im Unterhaus munter weiter, wird vom Nachwuchs bis zu den Kampfmannschaften dem runden Leder nachgejagt. Für alle, die einmal nicht live am Platz dabei sein können, wenn das Enkerl, die Tochter oder der Partner seine Schuhe schnürt, bietet die „Krone“ eine einzigartige Möglichkeit.
Dank Kamerasystemen an über 300 Standorten in allen neun Bundesländern sind gemeinsam mit der Plattform Fan.at an jedem Wochenende Hunderte Matches von den Nachwuchsteams bis hinauf zu den Kampfmannschaften zu sehen – und so geht’s:
Durch die Übertragungen kann jeder Verein seine Sponsoren ins rechte Licht rücken, dazu lassen wir über das Tor der Runde und des Monats abstimmen, für jede Liga kann man auch ein Team der Runde wählen. Auch ihr Verein ist an einem Kamerasystem interessiert? Dann schicken Sie ein E-Mail an info.fan.at – und werden Sie Teil der immer größer werdenden „Krone“-Fußballfamilie.
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