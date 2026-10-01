Salzburgerin tritt bei der Hundeführer-WM an

Auf die Sieger wartet ein Pokal, der tierische Gewinner darf sich über eine große Wurst freuen. Was sich die Salzburgerin von der WM erwartet? „Mein Traum wäre eine solide Prüfung. Wenn man mindestens 300 von möglichen 400 Punkten erzielt, dann gilt der Bewerb als geschafft – das wäre das große Ziel“, gibt sich die Hundeführerin bescheiden. Denn: „Allein schon, dass ich und ,Crazy’ hier mit dabei sein dürfen, ist ein wirklich großes Geschenk.“