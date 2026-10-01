Salzburgerin tritt bei der Hundeführer-WM an

Unverhofft kommt oft! Die Salzburgerin Isabella Strutz vertritt Österreich bei der Hundeführer-Weltmeisterschaft („Mondoring“) in Rumänien. Zusammen mit Vierbeiner „Crazy“ kämpft sie um Ruhm, Ehre – und eine Knackwurst.
Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht! „Eigentlich bin ich unsere Mannschaftsführerin und wäre nur als Reservestarterin vorgesehen“, lacht Isabella Strutz. Eine Kollegin fiel jedoch kurzfristig aus – nun geht die Salzburgerin samt Vierbeiner „Crazy“ bei der Hundeführer-Weltmeisterschaft an den Start. Das Duo kämpft in Rumänien dieser Tage in der höchsten Kategorie um den Sieg. „Da sind nur die Besten der Besten dabei“, betont Strutz.
Für „Crazy“ gilt es einen diffizilen Parcours zu bewältigen, Gegenstände zu apportieren, verschiedene Sprünge und bestimmte Schutzübungen zu zeigen. „Ich gebe die Kommandos“, erklärt Strutz. Für die Tiere selbst sei der Parcours ein großer Spaß.
Auf die Sieger wartet ein Pokal, der tierische Gewinner darf sich über eine große Wurst freuen. Was sich die Salzburgerin von der WM erwartet? „Mein Traum wäre eine solide Prüfung. Wenn man mindestens 300 von möglichen 400 Punkten erzielt, dann gilt der Bewerb als geschafft – das wäre das große Ziel“, gibt sich die Hundeführerin bescheiden. Denn: „Allein schon, dass ich und ,Crazy’ hier mit dabei sein dürfen, ist ein wirklich großes Geschenk.“
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