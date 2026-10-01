Macklemore: „Free Palestine Tour“ ist ausverkauft

Seine nach dem Ausschluss aus der Tour des britischen Popstars Ed Sheeran angekündigte „Free Palestine Tour“ ist nach Angaben von US-Rapper Macklemore bereits ausverkauft.
„Wenn die Mächtigen versuchen, unsere Rufe nach Befreiung zum Schweigen zu bringen, wird Kunst immer eine Form des Widerstands sein“, schrieb der 43-Jährige bei Instagram. Er sei überwältigt, hieß es dort weiter.
Mit diesem Posting auf Instagram bestätigte Macklemore, dass seine „Free Palestine“-Tour bereits ausverkauft ist:
Rapper wurde aus Ed-Sheeran-Tour geschmissen
Macklemore war nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm von Sheerans restlicher „Loop“-Tour gestrichen worden. Sheeran betonte, der Rausschmiss von Macklemore sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine.
In der vergangenen Woche kündigte Macklemore daraufhin drei Konzerte Ende Oktober in Dublin, Paris und London an.
Antisemitismus-Kritik an Macklemore
Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Haggerty heißt, äußert sich seit Jahren propalästinensisch und nutzt die Bühne öfter dafür, seine Solidarität deutlich zu machen.
Dem US-Rapper wird auch immer wieder vorgeworfen, in Auftritten und Liedtexten antisemitische Stereotype zu bedienen, was der Künstler bestreitet. Die Konzerteinnahmen aus seiner „Free Palestine Tour“ sollen propalästinensischen Organisationen zufließen.
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