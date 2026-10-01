Tigerhai-Dame will Hand von Taucher „probieren“

Es sind Szenen mit Gänsehaut-Effekt. Eine Tigerhai-Dame schwimmt direkt auf einen Taucher zu, der Mann packt den Raubfisch an der Nasenspitze und drückt ihn weg. Doch so einfach will sich das Tier das nicht gefallen lassen. Mit aufgerissenem Maul versucht es, nach der Hand zu schnappen. Erst im letzten Moment kann sich der Mann retten.