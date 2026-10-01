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Bedrohliche Szenen

Tigerhai-Dame will Hand von Taucher „probieren“

Ausland
01.10.2026 09:31
Das neugierige Weibchen übertrieb es mit seinen Annäherungsversuchen.
Das neugierige Weibchen übertrieb es mit seinen Annäherungsversuchen.(Bild: James Thew - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf Hawaii sind sich ein Taucher und ein Hai gefährlich nahegekommen. Doch der Mann wusste, was zu tun ist.

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Es sind Szenen mit Gänsehaut-Effekt. Eine Tigerhai-Dame schwimmt direkt auf einen Taucher zu, der Mann packt den Raubfisch an der Nasenspitze und drückt ihn weg. Doch so einfach will sich das Tier das nicht gefallen lassen. Mit aufgerissenem Maul versucht es, nach der Hand zu schnappen. Erst im letzten Moment kann sich der Mann retten.

Laut „RTL“ und „Blick.ch“ handelte es sich bei dem Exemplar um die berühmte Tigerhai-Dame Kalihi, die auch unter „Snickers“ bekannt ist. Bestimmte äußere Erscheinungsmerkmale machen sie einzigartig, wie etwa die C-förmige Einkerbung an der Rückenflosse. Neugierig interagiert das 4,9 Meter lange Weibchen gerne mit Tauchern, Haiforschern und Unterwasserfotografen.

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Gefährlichste Haiart in Hawaii
Zu unterschätzen sind Tigerhaie jedoch nicht. Die Behörden warnen, dass sie die gefährlichste Haiart in den Gewässern Hawaiis sind. Dennoch attackieren sie nur selten Menschen – im Schnitt werden drei bis vier derartige Vorfälle pro Jahr verzeichnet.

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