Die für IT-Sicherheit zuständige Google-Managerin Heather Adkins teilte mit, die KI habe während einer Standardüberprüfung durch die unabhängige Firma Irregular online nach öffentlichen Informationen gesucht. Dabei habe das Modell Zugangsdaten für drei Websites erraten, von denen es annahm, dass sie Teil des Tests seien. Die betroffenen Unternehmen seien informiert worden. Zudem habe die KI die Angriffe in allen drei Fällen selbstständig wieder eingestellt.