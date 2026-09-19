Das KI-Modell Gemini von Google hat einem Freitag-Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge bei einem Test zur Cybersicherheit eigenständig drei Unternehmen gehackt. Die Künstliche Intelligenz (KI) verschaffte sich im Mai Zugang zu geschützten Systemen.
In einem Fall habe Gemini Passwörter erraten, in den anderen beiden Fällen Zugangsdaten in einem öffentlichen Verzeichnis gefunden.
Die für IT-Sicherheit zuständige Google-Managerin Heather Adkins teilte mit, die KI habe während einer Standardüberprüfung durch die unabhängige Firma Irregular online nach öffentlichen Informationen gesucht. Dabei habe das Modell Zugangsdaten für drei Websites erraten, von denen es annahm, dass sie Teil des Tests seien. Die betroffenen Unternehmen seien informiert worden. Zudem habe die KI die Angriffe in allen drei Fällen selbstständig wieder eingestellt.
Schwachstellen behoben
Die Testfirma teilte mit, das Problem habe auch andere KI-Entwickler wie Meta, Anthropic und OpenAI betroffen. Alle bekannten Schwachstellen seien jedoch vor Wochen behoben worden.
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