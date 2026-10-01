Gewinnen Sie eines von fünf iPhone 17e

Auch für Hobbyfotografen hat das Smartphone einiges zu bieten. Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera ermöglicht hochauflösende Aufnahmen und bietet zusätzlich eine 2-fach-Tele-Option. Videos lassen sich in 4K Dolby Vision mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Für Selfies und Videotelefonie steht eine 12-Megapixel-TrueDepth-Kamera bereit. Zur Ausstattung gehören außerdem MagSafe, USB-C und mindestens 256 GB Speicher.