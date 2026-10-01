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Gewinnen Sie eines von fünf iPhone 17e

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01.10.2026 00:01
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(Bild: Krone KREATIV/krone kreativ)
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Von Sponsoring

Krone+ feiert Geburtstag – und beschenkt seine treuen Leser! Exklusiv für alle Print- und Digital-Abonnenten verlost die „Krone“ fünf brandneue iPhone 17e. Mitmachen, Daumen drücken und mit etwas Glück schon bald eines der begehrten Smartphones in Händen halten!

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Geburtstage sind bekanntlich dazu da, gefeiert zu werden. Bei Krone+ dürfen sich diesmal aber vor allem unsere Abonnenten über die Geschenke freuen. Denn anlässlich des Geburtstags wartet ein ganz besonderes Dankeschön für die Treue unserer Leser.

Apples neuer Allrounder 
Das iPhone 17e bringt jede Menge Technik mit: Im Inneren arbeitet Apples A19 Chip, der für hohe Leistung im Alltag, beim Streaming und bei Spielen sorgen soll. Dazu kommt ein 6,1 Zoll großes Super Retina XDR OLED Display, auf dem Fotos, Videos und Apps besonders detailreich dargestellt werden.

Auch für Hobbyfotografen hat das Smartphone einiges zu bieten. Die 48-Megapixel-Fusion-Kamera ermöglicht hochauflösende Aufnahmen und bietet zusätzlich eine 2-fach-Tele-Option. Videos lassen sich in 4K Dolby Vision mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Für Selfies und Videotelefonie steht eine 12-Megapixel-TrueDepth-Kamera bereit. Zur Ausstattung gehören außerdem MagSafe, USB-C und mindestens 256 GB Speicher.

Fünf Stück warten auf neue Besitzer
 Und genau dieses Smartphone können Krone-Abonnenten nun gewinnen. Anlässlich des Geburtstags von Krone+ verlost die „Krone“ gleich fünf iPhone 17e. Einfach als Krone Abonnent das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober, 09:00 Uhr. 

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