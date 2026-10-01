So gefährlich war die Heli-Flucht aus Österreich

„Ich habe anfangs wirklich nach versteckten Kameras gesucht“, sagt Ex-Profisportler Thomas Morgenstern, als er das erste Mal etwas über den Heli-Coup hörte. Doch die bittere Wahrheit: Es war keine Show, sondern einfach ein leerer Hangar, in dem der Kärntner Montagfrüh stand.