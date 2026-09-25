Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Auch knapp ein Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen weiter angespannt. Die israelische Armee hat am Freitag mitgeteilt, ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört zu haben.
In einem von der Armee veröffentlichten Video (siehe oben) sind Aufnahmen aus dem Inneren des Tunnels sowie – in einer Luftaufnahme – auch dessen angebliche Sprengung zu sehen. Laut Angaben des israelischen Militärs hatte der Tunnel eine Länge von rund zwei Kilometern.
Hamas-Entwaffnung nicht umgesetzt
Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 militärisch und administrativ den Süden des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden.
Die radikalislamische Hamas und ihre Verbündeten hatten am 7. Oktober 2023 Israel überfallen. Bei dem Großangriff wurden mehr als 1200 Menschen getötet, 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
Israel reagierte mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen nach nicht überprüfbaren Hamas-Angaben seither mehr als 73.000 Menschen getötet wurden. Trotz der vereinbarten Waffenruhe greift die israelische Armee weiterhin Ziele im Gazastreifen an.
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