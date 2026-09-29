Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Mitte August war ein Vietnam-Airline-Flugzeug in München über die Startbahn hinausgeschossen (siehe Video oben). Es geriet auf das Gras dahinter, das Heck und Fahrwerk stießen mit Lampen des Beleuchtungssystems zusammen. Nun ist ein Zwischenbericht zu dem Vorfall erschienen, der einen Einblick in die Ursache gibt.
Wie berichtet, wurden der Rumpf der Boeing und vier Reifen beschädigt. Zudem entwickelte sich Rauch am Hauptfahrwerk, ein Brand konnte aber nicht festgestellt werden. Die Piloten entschieden sich, den Flug nach Vietnam abzubrechen. In Absprache mit der Flugsicherung ließen sich 62 Tonnen Kerosin ab, weil das voll betankte Flugzeug zu schwer für die Landung gewesen wäre.
Anschließend flog die Maschine zweimal mit ausgefahrenem Hauptwerk am Flughafen vorbei, damit das Bodenpersonal eine Sichtprüfung vornehmen konnte. Nach etwa zwei Stunden in der Luft landete die Boeing wieder auf derselben Bahn, von der sie gestartet war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren fast 290 Menschen an Bord, die nicht verletzt wurden.
Bremsung oder technischer Fehler
Aus einem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig geht jetzt hervor, dass beim Start die Bremsen betätigt wurden. Ob der Pilot auf die Bremse trat oder ob es sich um einen technischen Fehler handelt, ist bisher unklar. Teile der Bremsen werden nun näher untersucht. Eine Bewertung und Analyse der Unfallursache gebe es im Abschlussbericht, der voraussichtlich etwa ein Jahr nach dem Vorfall vorliegen werde, sagte ein BFU-Sprecher.
Laut dem Bericht hatte das Flugzeug am 15. August um 13.55 Uhr die Startfreigabe erhalten. Kurz darauf wurden die Bremspedale ausgelöst und permanent gehalten. Vor dem Abheben erhöhte der Copilot dann den Triebwerksschub manuell.
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