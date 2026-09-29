Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München

Bremsung oder technischer Fehler

Aus einem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig geht jetzt hervor, dass beim Start die Bremsen betätigt wurden. Ob der Pilot auf die Bremse trat oder ob es sich um einen technischen Fehler handelt, ist bisher unklar. Teile der Bremsen werden nun näher untersucht. Eine Bewertung und Analyse der Unfallursache gebe es im Abschlussbericht, der voraussichtlich etwa ein Jahr nach dem Vorfall vorliegen werde, sagte ein BFU-Sprecher.