Statt mit Super-Promi lieber mit Zwillingsbruder

Fußball-Ikonen, Musiker, und mehrere Milliardäre spielen ab diese Woche bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland als Amateure mit den besten Golfprofis der Welt. Sepp Straka, Österreichs Bester, schlägt mit seinem um zwei Minuten älteren Zwillingsbruder Sam ab. Darauf freut er sich schon sehr. Das ist ihm viel lieber als ein Super-Promi.