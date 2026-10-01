Statt mit Super-Promi lieber mit Zwillingsbruder

Fußball-Ikonen, Musiker, und mehrere Milliardäre spielen ab diese Woche bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland als Amateure mit den besten Golfprofis der Welt. Sepp Straka, Österreichs Bester, schlägt mit seinem um zwei Minuten älteren Zwillingsbruder Sam ab. Darauf freut er sich schon sehr. Das ist ihm viel lieber als ein Super-Promi.
Das Feld ist hochkarätig. So schlagen beispielsweise die Ex-Kicker Gareth Bale, Ruud Gullit und James Milner, der fünffache Ruder-Olympiasieger Steve Redgrave und der elfmalige Surf-Weltmeister Kelly Slater ab. Aus Musik und Film sind Sänger Ronan Keating, Tom Chaplin, Dave Farrell (Bassist von Linkin Park) oder auch Mike Rutherford, Gründungsmitglied der Rockband Genesis dabei. Einer der vertretenen Milliardäre ist Dan Friedkin, Chef der Friedkin Group und Eigentümer des AS Roma.
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