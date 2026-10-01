Künstliche Intelligenz für Schüler zum Anfassen

Passend dazu fanden die Vorträge und Workshops am MCI Campus Lienz statt. Dort gab es zunächst einen Vortrag von Stephan Schlögl, der die Schüler über die aktuellen Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten der KI aufklärte. Danach standen im Laufe der Tage zahlreiche praktische Anwendungen auf dem Programm. Gemeinsam mit Experten aus Bildung, Wirtschaft und Technik arbeiteten die Jugendlichen mit Chatbots, erprobten verschiedene KI-Anwendungen und setzten sich mit innovativen Technologien auseinander. Dabei gab es nicht nur Einblicke in die Theorie, sondern auch selbstständige Erfahrungen im praktischen Umgang mit der KI.