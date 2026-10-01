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Projektwoche in Lienz

Künstliche Intelligenz für Schüler zum Anfassen

Tirol
01.10.2026 14:00
Die Schüler arbeiteten häufig in Gruppen an Projekten und durften selbst tief in die KI-Praxis ...
Die Schüler arbeiteten häufig in Gruppen an Projekten und durften selbst tief in die KI-Praxis eintauchen.(Bild: MS Egger-Lienz)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Bei einer Projektwoche tauchten Jugendliche der Mittelschule Egger-Lienz in die Welt der (fast) unbegrenzten Möglichkeiten ein. Sie entwickelten zudem selbst Regeln, wie sie die KI in der Schule verwenden können bzw. dürfen.

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Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) unseren Alltag? Dieser und weiteren Fragen gingen die vierten Klassen der MS Egger-Lienz im Zuge einer Projektwoche rund um die neue Technologie näher auf den Grund.

Passend dazu fanden die Vorträge und Workshops am MCI Campus Lienz statt. Dort gab es zunächst einen Vortrag von Stephan Schlögl, der die Schüler über die aktuellen Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten der KI aufklärte. Danach standen im Laufe der Tage zahlreiche praktische Anwendungen auf dem Programm. Gemeinsam mit Experten aus Bildung, Wirtschaft und Technik arbeiteten die Jugendlichen mit Chatbots, erprobten verschiedene KI-Anwendungen und setzten sich mit innovativen Technologien auseinander. Dabei gab es nicht nur Einblicke in die Theorie, sondern auch selbstständige Erfahrungen im praktischen Umgang mit der KI.

(Bild: MS Egger-Lienz)
(Bild: MS Egger-Lienz)
(Bild: MS Egger-Lienz)

Ethische Auswirkungen und Alltag in Schule
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den gesellschaftlichen und ethischen Auswirkungen der Technologie. Ausgehend vom Film „Ich bin dein Mensch“ diskutierten die Schüler über die Beziehungen zwischen Mensch und Maschine.

Wichtig für ihren Alltag war den Jugendlichen freilich auch der Einsatz der KI im schulischen Bereich. In Gruppenarbeiten entwickelten sie Leitlinien über den zukünftigen Umgang an der schule. Ziel war es, gemeinsam Regeln für eine kompetente, faire und ethische Nutzung der Technologie zu erarbeiten. Den praktischen Abschluss machte ein kreativer „Kunst & KI-Tag“, bei denen die Schüler digitale Kunstwerke in Sachen Musikproduktion gestalten durften.

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