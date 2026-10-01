Wann auch junge Eltern ein Testament machen sollen

Der Ehemann und Jungpapa stirbt völlig unerwartet bei einem Unfall – ohne Testament. Und was viele nicht wissen: Nicht die Ehefrau und Mutter erbt automatisch alles! Noch schwieriger wird die Situation bei Lebensgefährten. Zwei Erbrechtsspezialisten erklären, worauf man achten muss.
Kaum jemand denkt gerne an den Tod. Und nur jeder fünfte Österreicher hat laut Schätzungen überhaupt ein Testament gemacht. Weil die meisten glauben, dass sowieso alles klar ist – ist es aber nicht immer.
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