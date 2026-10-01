Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Damen-Champions-League

Heute LIVE: Kann Austria gegen Inter überraschen?

Frauenfußball
01.10.2026 16:20
Die letztwöchige Austria-Startelf gegen Chelsea – wird es diese Woche gegen Inter nicht nur eine ...
Die letztwöchige Austria-Startelf gegen Chelsea – wird es diese Woche gegen Inter nicht nur eine starke Leistung, sondern auch Punkte geben?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter Spieltag in der Liga-Phase der Damen-Champions-League: Die Wiener Austria muss heute daheim gegen Inter Mailand ran. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der LIVETICKER:

„Mit unserer Körperlichkeit können wir sie knacken!“
Die Fußballerinnen der Wiener Austria haben Lunte gerochen – nach der ausgebliebenen Belohnung beim 0:1 gegen Chelsea in der Vorwoche soll es bei der Heimpremiere in der Champions League am Donnerstag (18.45 Uhr) gegen Inter Mailand auch Punktezuwachs geben! „Inter ist technisch sehr gut, das wird ein ganz anderes Spiel werden“, sagte Austria-Führungsspielerin Verena Hanshaw und ergänzte selbstbewusst: „Mit unserer Körperlichkeit können wir sie knacken.“

Vor der erwarteten neuen Rekordkulisse – 3000 Tickets waren Mittwochnachmittag verkauft – sind die „Veilchen“ zwar neuerlich in der Außenseiterrolle. Ein derartig großes Kaliber wie im Männer-Fußball sind die weiblichen „Nerazzurri“ aber nicht. Auch der Marktwert verortet Italiens Vizemeister mit 3,14 Millionen Euro gegenüber den 11,2 Millionen Euro von Chelsea eher in Reichweite von Österreichs Double-Sieger (845.000 Euro). Allerdings setzte sich Inter, das sein Auftaktspiel gegen den schwedischen Klub Häcken 1:0 gewann, in der Quali gegen das deutsche Topteam VfL Wolfsburg durch.

Stefan Kenesei sprach über das neue Selbstverständnis seines Teams: „Wir wussten vor dem Chelsea-Spiel ehrlicherweise nicht genau, ob das Spiel gegen den Ball mit dieser Intensität auch auf diesem Level funktioniert. Das Spiel hat uns gezeigt, dass es funktioniert, weil wir als Team zusammengestanden sind und unsere 100 Prozent erreicht haben“, rekapitulierte der Austria-Erfolgstrainer den engagierten London-Auftritt. „Diese Intensität wird es auch morgen brauchen. Die Italienerinnen haben es nicht so gern, wenn man ihnen ‘zuwesteigt‘.“

Zuschauerrekord wird fallen
Im Franz-Horr-Stadion soll auch das Publikum ein Faktor werden – auf bis zu 4000 Fans hofft der Klub. Der Rekord von 3004 Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Champions-League-Quali gegen FC Paris (September 2025) wird auf alle Fälle übertroffen. „Wir lieben es vor unseren Fans zu spielen“, sagte Hanshaw, die von Sommer 2024 bis Jänner 2025 für Inters Liga-Rivalen AS Roma gespielt hatte.

Auch Hanshaw will im Heimspiel wieder einen engagierten Auftritt hinlegen, das Selbstvertrauen im Team stimme: „Dass man sich nach einem Spiel gegen Chelsea ärgert, spricht für uns“, meinte die langjährige ÖFB-Teamspielerin vor der nächsten Highlight-Partie. „Wir müssen mit derselben Einstellung, demselben Willen und demselben Mut in das Spiel reingehen und uns dafür dann auch belohnen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
01.10.2026 16:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.185 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
106.267 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
84.857 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1251 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
847 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Frauenfußball
Englische Woche wartet
Spitzenreiter selbstsicher: „Ist kein Lauf mehr“
Sport Tv Logo
In der Westliga
Der Kampf um den Arlberg ging an die Tiroler
Bekannt im Unterhaus
Regionalliga-Klub Grödig präsentiert neuen Trainer
Sport Tv Logo
Enge Resultate
Nach Reform und Start herrschen gemischte Gefühle
Nach Kritik
Trainer deutlich: „Hätte man sich sparen können“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf