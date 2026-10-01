Heute LIVE: Kann Austria gegen Inter überraschen?

Stefan Kenesei sprach über das neue Selbstverständnis seines Teams: „Wir wussten vor dem Chelsea-Spiel ehrlicherweise nicht genau, ob das Spiel gegen den Ball mit dieser Intensität auch auf diesem Level funktioniert. Das Spiel hat uns gezeigt, dass es funktioniert, weil wir als Team zusammengestanden sind und unsere 100 Prozent erreicht haben“, rekapitulierte der Austria-Erfolgstrainer den engagierten London-Auftritt. „Diese Intensität wird es auch morgen brauchen. Die Italienerinnen haben es nicht so gern, wenn man ihnen ‘zuwesteigt‘.“