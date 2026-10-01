Für Gaslieferungen an Europa im Winter gerüstet

Der europäische Gaspreis hat sich in diesem Jahr bereits fast verdreifacht, da beim Iran-Krieg und den damit verbundenen Einschränkungen bei den Lieferungen von Energierohstoffen weiterhin kein Ende in Sicht ist. Überdies stehen europäische Länder, darunter auch Deutschland, unter Zeitdruck, die ungewöhnlich niedrigen Füllstände der Gasspeicher vor dem Wintereinbruch wieder aufzufüllen. Inmitten dieser angespannten Situation kommen beruhigende Signale aus Norwegen.
Der staatliche Betreiber der Gasleitungen und -anlagen, Gassco, teilte am Donnerstag mit, das Land sei für große Lieferungen im kommenden Winter gerüstet. „Mit dem Beginn der Wintersaison, abgeschlossenen Wartungsarbeiten und einem gut funktionierenden Transportsystem ist der norwegische Festlandsockel gut gerüstet, um die Nachfrage aus Europa zu decken“, sagte der Direktor für den Systembetrieb bei Gassco, Alfred Skaar Hansen.
Umfangreiche Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen
Der Betreiber hatte vor Kurzem umfangreiche Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen, die im September zu einer Drosselung der Lieferungen geführt hatten. Norwegen ist seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zum größten Gaslieferanten Europas aufgestiegen und deckt rund 30 Prozent der Nachfrage der EU und Großbritanniens.
Hattmannsdorfer: „Österreich ist gut gerüstet“
In Österreich sind die Gasspeicher derzeit zu knapp 67 Prozent gefüllt, die Speicherkapazitäten sind aber verhältnismäßig groß. Vor einem Jahr waren die Speicher auch hierzulande bereits besser gefüllt. Der österreichische Jahresverbrauch liegt bei rund 75 bis 80 TWh. Der österreichische Jahresverbrauch liegt bei rund 75 bis 80 TWh. Der Füllstand entspricht etwa 67,1 Terawattstunden (TWh), allerdings ist das Gas nicht automatisch für Österreich bestimmt.
Die von der Republik angelegte strategische Gasreserve macht 20 TWh des eingelagerten Gases aus. Etwas mehr als 30 TWh sind von ausländischen Speicherkunden eingelagert, zeigen Daten der E-Control. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht Österreich gut für den bevorstehenden Winter gerüstet. „Unsere Öl- und Gasspeicher sind im internationalen Vergleich gut gefüllt, und die Versorgung ist aktuell gesichert“, erklärte er vor zwei Wochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.