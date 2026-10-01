Ronaldo-Wirbel! Seine Nummer wurde neu vergeben

Nachdem sich Ronaldo am Mittwochabend entschlossen hatte, einen Tag vor dem Länderspiel gegen Dänemark lieber per Privatjet nach Madrid zu fliegen, riecht es tatsächlich nach dem Aus. Auch die erste Stellungnahme vernahm sich danach. „Jetzt ist es an der Zeit, Portugal und allen meinen Mitspielern viel Glück zu wünschen, ohne Ausnahme“, schrieb Ronaldo, der vor über 23 Jahren sein Debüt in der Auswahl gab und in 234 Länderspielen 146 Tore erzielt hat. Ein Versuch von Verbandspräsident Pedro Proenca und Teamchef Jorge Jesus, ihn vom Bleiben zu überzeugen, soll fehlgeschlagen sein. Laut der spanischen Sportzeitung Marca fuhr das Duo Ronaldo am Flughafen nach, konnte ihn aber nicht mehr umstimmen.