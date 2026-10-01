Eltern-Kind-Pass: Ärzte führen Stricherl-Listen

Der Start gestaltete sich aber – wie berichtet – holprig. In Wien, Niederösterreich und in der Steiermark gab es bis zuletzt Unklarheiten rund um die Abrechnung der neuen Leistungen – die steirische Ärztekammer hat deshalb sogar empfohlen, Ultraschalluntersuchungen vorerst nur als Privatleistung anzubieten. Nach einer schriftlichen Zusage der Sozialversicherungen gibt es nun eine Zwischenlösung: „Bis auf Weiteres führen die Ärzte Stricherl-Listen, damit die Untersuchungen im Nachhinein abgerechnet werden können“, so Dietmar Bayer, Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark.