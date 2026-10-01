Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chaos bei Abrechnung

Eltern-Kind-Pass: Ärzte führen Stricherl-Listen

Innenpolitik
01.10.2026 17:14
Für Schwangere gibt es seit heute mehr Vorsorgeuntersuchungen, doch bei der Abrechnung gibt es ...
Für Schwangere gibt es seit heute mehr Vorsorgeuntersuchungen, doch bei der Abrechnung gibt es zwischen Ärzten und Versicherung Schwierigkeiten.(Bild: Sebastian Rothe)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Mehr Beratung, ein Gesundheitsgespräch und ein zusätzlicher Ultraschall: Das neue Untersuchungsprogramm bringt Schwangeren einige Verbesserungen. Doch zum Start hakte es bei der Abrechnung. In der Steiermark greifen Ärzte deshalb vorerst zu Stricherl-Listen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Viel Neues für Schwangere bringt der Oktober. Seit Oktober gilt das neue Untersuchungsprogramm. Neben einer zweiten Hebammenberatung gibt es nun ein Gesundheitsgespräch, bei dem auch die psychische Gesundheit und mögliche Belastungen zur Sprache kommen sollen. Dazu kommen erweiterte Laboruntersuchungen und ein zusätzlicher Ultraschall gegen Ende der Schwangerschaft. So sollen mögliche Risiken für Mutter und Kind besser erkannt werden.

Der Start gestaltete sich aber – wie berichtet – holprig. In Wien, Niederösterreich und in der Steiermark gab es bis zuletzt Unklarheiten rund um die Abrechnung der neuen Leistungen – die steirische Ärztekammer hat deshalb sogar empfohlen, Ultraschalluntersuchungen vorerst nur als Privatleistung anzubieten. Nach einer schriftlichen Zusage der Sozialversicherungen gibt es nun eine Zwischenlösung: „Bis auf Weiteres führen die Ärzte Stricherl-Listen, damit die Untersuchungen im Nachhinein abgerechnet werden können“, so Dietmar Bayer, Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark.

Zitat Icon

Bis auf Weiteres führen die Ärzte Stricherl-Listen, damit die Untersuchungen im Nachhinein abgerechnet werden können.

Dietmar Bayer, Vizepräsident der Ärztekammer Steiermark.

ÖGK: „Brauchen dafür nichts zu bezahlen“
Der Hintergrund laut Kammer-Vizepräsident: Bisher habe ein Zusatzvertrag die Honorierung für Ultraschalluntersuchungen geregelt. Rund 180.000 Euro jährlich seien dafür aus einem inzwischen leeren Strukturtopf gekommen. Mit der neuen Rechtsgrundlage verliere die bisherige Vereinbarung ihre Gültigkeit. Eine neue fehle noch. Die Ärzte könnten deshalb nicht sicher sein, dass ihre Leistungen bezahlt werden.

Die ÖGK widerspricht auf „Krone“-Anfrage entschieden: „Die Finanzierung ist sichergestellt.“ Ultraschalluntersuchungen seien weiterhin Kassenleistungen. „Sollten Kassenärzt*innen dafür einen Privattarif verlangen, wäre dies unzulässig.“ Für Schwangere stellt die Kasse klar: Wer die Untersuchung in einer Kassenpraxis in Anspruch nimmt, brauche dafür nichts zu bezahlen.

Ärzteboykott wurde in letzter Sekunde abgesagt
In Wien hat sich der Streit inzwischen beruhigt. Die Wiener Ärztekammer hatte ihren Mitgliedern zunächst empfohlen, die neuen Leistungen vorerst nicht anzubieten. Offene Vertragsfragen, Probleme bei der Abrechnung und fehlende Zusatzhefte lauteten die Kritikpunkte. Die Wiener Ärztekammer gab zuletzt weitgehend Entwarnung. Nach Korrekturen befürwortet die Ärztekammer die Umsetzung, sieht aber weiterhin Verbesserungsbedarf.

Lesen Sie auch:
Die Wiener Ärztekammer will die neuen Leistungen erst anbieten, wenn Staatssekretärin Ulrike ...
Streit mit Ministerium
Eltern-Kind-Pass: Jetzt rufen Ärzte zu Boykott auf
27.09.2026
Krone Plus Logo
Hebammen verärgert
Chaos bei elektronischem Eltern-Kind-Pass
15.09.2026
Ärzte „überrascht“
IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben
05.07.2026

„Dicke Brieftasche“ für eine Schwangerschaft?
Darüber ärgerte sich auch Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner: „Zuerst der Boykott-Aufruf in Wien, jetzt eine Empfehlung, die Ultraschall-Untersuchungen zur Privatleistung machen“, kritisierte er. Ministerin Korinna Schumann und ihre Staatssekretärin müssten endlich für klare Verhältnisse sorgen.

Seine Warnung: „Wenn hier nicht umgehend eingegriffen wird, dann wird eine Privatversicherung oder eine dicke Brieftasche zur Grundvoraussetzung für eine Schwangerschaft.“ Die Lösung müsse österreichweit funktionieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
01.10.2026 17:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.588 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
108.575 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
85.837 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1265 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
848 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Innenpolitik
Selbstbehalte etc.
Diese Einsparungsideen diskutiert die ÖGK jetzt
Chaos bei Abrechnung
Eltern-Kind-Pass: Ärzte führen Stricherl-Listen
Sorge vor Preisschock
Jetzt droht Trump Europa mit Diesel-Exportstopp
Norwegen beruhigt:
Für Gaslieferungen an Europa im Winter gerüstet
Übernahme beschlossen
Noch keine langfristige Lösung für den Kasberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf