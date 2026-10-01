Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umkämpfte Novelle

Windkraft: Neue steirische Zonen ohne „Giftzähne“

Steiermark
01.10.2026 17:00
Hier auf der Freiländeralm wird bereits gebaut. Weitere Ausbauzonen wurden nun von der ...
Hier auf der Freiländeralm wird bereits gebaut. Weitere Ausbauzonen wurden nun von der steirischen Landesregierung festgelegt.(Bild: Energie Steiermark)
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

Monatelang wurde darum gerungen, nun stehen sie fest: die neuen steirischen Ausbau-Gebiete für erneuerbare Energien. Das Land versucht sich an der Quadratur des Kreises: mehr Windkraft, ohne die Bevölkerung zu vergraulen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es sind fünf Buchstaben mit Sprengkraft: Sapro, das Sachprogramm Windenergie, das Landes- und Gemeindepolitik verlässlich beschäftigt, immer wenn eine Novellierung ansteht. Nun war es zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder so weit. Die Novelle brachte in diesem Fall eine Erweiterung mit sich, und diese rief naturgemäß Gegner auf den Plan.

32 Gemeinden betroffen, 716 Stellungnahmen abgegeben
Besonders laut war der Widerstand in drei obersteirischen Gemeinden, auf deren Gebiet die Windkraft-Zone Steineck-Kammern geplant war – wir berichteten. Nach acht Wochen öffentlicher Begutachtung trudelten exakt 716 Stellungnahmen zu den 18 geplanten Vorrang- und Eignungszonen ein, von den insgesamt 32 betroffenen Gemeinden haben sich zwölf im Prozess geäußert, erklärt Landesrat Stefan Hermann (FPÖ).

Die in der Novelle neu hinzugekommenen Flächen ...
Die in der Novelle neu hinzugekommenen Flächen ...(Bild: Land Steiermark)
... und der Gesamtbestand
... und der Gesamtbestand(Bild: Land Steiermark)

Ergebnis: Zu den neun neuen Vorrangzonen (siehe Überblick oben), wo das Land ein Durchgriffsrecht hat, gab es keine ablehnende Stellungnahme, Gesprächsbedarf herrschte aber bei einigen Eignungszonen, in denen die Gemeinden mitentscheiden können.

Zwei umstrittene Projekte gekippt
So wurden zwei Zonen gekippt: Perchauer Eck im Murtal und Steineck-Kammern. Gegen letztgenanntes Projekt machte die Initiative „Für ein lebenswertes Liesingtal“ um Sprecher Jürgen Blematl mobil – mit Erfolg. „Wir sind sehr erleichtert, dass das Land erkannt hat, dass Steineck-Kammern nicht geeignet ist“, sagt er nach der frohen Kunde. Am Ziel sei man aber noch nicht: Nun will man zur Ausschlusszone werden, es gehe um die Sensibilität des Gebiets etwa beim Trinkwasser.

Die Initiative „Für ein lebenswertes Liesingtal“ um Jürgen Blematl (2. v. re.) machte sich gegen ...
Die Initiative „Für ein lebenswertes Liesingtal“ um Jürgen Blematl (2. v. re.) machte sich gegen die Eignungszone Steineck-Kammern stark. Das insgesamt drei Gemeinden umfassende Gebiet wurde nun aus dem Ausbau-Programm gestrichen.(Bild: Klaus Pressberger)

750 statt 400 Megawatt: Land könnte eigene Vorgaben übererfüllen
Auch wenn nun zwei umstrittene Zonen im Vergleich zum ursprünglichen Plan gestrichen wurden, betont man in der Landesregierung die deutliche Steigerung, die die Novelle beinhaltet: Anstelle der 18 gibt es nun eben 16 neue Vorrang- und Eignungszonen, damit könne man die Vorgaben aus dem Regierungsprogramm übererfüllen, wie Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont.

Lesen Sie auch:
Eine Visualisierung des Vereins soll aufzeigen, wie nah die Windräder an den Siedlungen im Tal ...
Zu nah, zu schattig
„Völlig ungeeignet“: Region kämpft gegen Windpark
30.05.2026
Neue Zonen festgelegt
Steiermark schafft Platz für neue Windräder
13.04.2026

Statt 400 Megawatt Strom zusätzlich bis 2030 werde nun ein Ausbaupotenzial von bis zu 750 Megawatt geschaffen, sagt Khom – „eine wesentliche Weichenstellung für die Energiezukunft und den Standort“. Immerhin gelte es, die Rahmenbedingungen für einen verdoppelten Strombedarf bis 2040 zu schaffen.

„Produktion stärken und selbst in die Hand nehmen“
Khoms ÖVP-Kollegin, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, unterstreicht, dass die Verfügbarkeit von Energie Sicherheit und Unabhängigkeit gewährleiste. „Wir müssen die Produktion stärken und selbst in die Hand nehmen – in aller gebotenen Eile, aber auch mit der nötigen Vorlaufzeit“, sagt sie.

Simone Schmiedtbauer, Manuela Khom und Stefan Hermann (v. li.) präsentierten am Donnerstag die ...
Simone Schmiedtbauer, Manuela Khom und Stefan Hermann (v. li.) präsentierten am Donnerstag die neuen Ausbaugebiete für Projekte in den Bereichen Windenergie und Photovoltaik.(Bild: Christian Jauschowetz)

Insgesamt sind mit dem Beschluss in der Regierungssitzung am Donnerstag nun 0,5 Prozent der Landesfläche Windkraft-Zonen – eine knappe Verdoppelung. Gleichzeitig wurden die Ausschlusszonen um 40.000 Hektar auf nun 27 Prozent der Fläche erweitert(siehe Grafik).

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Grüne loben Programm und fordern Tempo ein
Erfreut zeigten sich die Grünen: „Da ist einiges drin, das in die richtige Richtung geht“, attestiert Landessprecherin Sandra Krautwaschl der Novelle. Nun gelte es, „die Pläne rasch auf den Boden zu bringen“, denn „Papier erzeugt noch keinen Strom“. Dessen ist sich auch die Regierung bewusst: „Die neuen Zonen hätten Platz für bis zu 135 Windräder“, erklärt Khom. „Das wäre doch ein schönes Ziel bis 2030.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.588 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
108.575 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
85.837 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1265 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
848 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf