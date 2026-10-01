Windkraft: Neue steirische Zonen ohne „Giftzähne“

Zwei umstrittene Projekte gekippt

So wurden zwei Zonen gekippt: Perchauer Eck im Murtal und Steineck-Kammern. Gegen letztgenanntes Projekt machte die Initiative „Für ein lebenswertes Liesingtal“ um Sprecher Jürgen Blematl mobil – mit Erfolg. „Wir sind sehr erleichtert, dass das Land erkannt hat, dass Steineck-Kammern nicht geeignet ist“, sagt er nach der frohen Kunde. Am Ziel sei man aber noch nicht: Nun will man zur Ausschlusszone werden, es gehe um die Sensibilität des Gebiets etwa beim Trinkwasser.