Mord und Tod statt gerühmter Idylle auf der Alm

Es sind spannende, tragische und furchterregende Geschichten, die das Leben schreibt. Der Tiroler Georg Jäger erzählt in seinem neuen Buch über vergessene Almdramen und Unglücksfälle in einer Höhenlage mit eigenen Gesetzen.
Totschlag auf der Alm! So lautet eine Zeitungsschlagzeile aus dem Jahr 1929. Auf einer Alm bei Navis in Tirol ersticht der Sohn eines Bauern einen Senner. Davor hatte man noch gemeinsam eine Literflasche Schnaps geleert und war offenbar über eine Lappalie in Streit geraten. Die Auseinandersetzung endet für den Senner tödlich.
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