Trikot von US-Legende für Rekordsumme versteigert!

Der Verkauf des Shirts erfolgte über das digitale Auktionshaus Joopiter, das vom Sänger Pharrell Williams gegründet wurde. „Nur wenige Objekte in der Sportgeschichte verkörpern Größe so vollkommen wie Michael Jordans Trikot aus Spiel 3 der NBA-Finals 1998“, hieß es auf der Verkaufsseite. Der vorherige Bestwert eines verkauften NBA-Trikots lag demnach bei 10,1 Mio. Dollar im Jahr 2022. Dabei handelte es sich um das Dress von Jordan aus dem ersten Spiel der Finalserie.