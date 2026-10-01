Trikot von US-Legende für Rekordsumme versteigert!

Ein Trikot der amerikanischen Basketball-Legende Michael Jordan ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Das Shirt aus dem dritten Spiel der NBA-Finalserie 1998 mit der legendären Rückennummer 23 brachte 12,26 Millionen Dollar (etwa 10,8 Mio. Euro) ein. Dem Sender ESPN zufolge wurde nie zuvor für ein Trikot aus der besten Liga der Welt mehr Geld ausgegeben. Jordan spielte damals seine letzte Saison mit den Chicago Bulls.
Der Verkauf des Shirts erfolgte über das digitale Auktionshaus Joopiter, das vom Sänger Pharrell Williams gegründet wurde. „Nur wenige Objekte in der Sportgeschichte verkörpern Größe so vollkommen wie Michael Jordans Trikot aus Spiel 3 der NBA-Finals 1998“, hieß es auf der Verkaufsseite. Der vorherige Bestwert eines verkauften NBA-Trikots lag demnach bei 10,1 Mio. Dollar im Jahr 2022. Dabei handelte es sich um das Dress von Jordan aus dem ersten Spiel der Finalserie.
Zwischen 1991 und 1998 wurden die Bulls um Jordan sechs Mal NBA-Meister. Im dritten Finalspiel 1998 erzielte Jordan 24 Punkte beim 96:54 gegen die Utah Jazz. In der Vergangenheit sind immer wieder Jordan-Objekte für viel Geld verkauft worden. Darunter auch Sportschuhe, ein Basketballkorb und ein Arbeitsvertrag von Jordan.
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