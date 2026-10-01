Erleben Sie den Aufdecker-Thriller des Jahres

In dieser wahren David-gegen-Goliath-Geschichte wendet sich die junge Facebook-Ingenieurin Frances Haugen (Mikey Madison) an Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), einen Reporter des Wall Street Journal. Sie begeben sich auf eine gefährliche Reise, die schließlich dazu führt, dass die bestgehüteten Geheimnisse des sozialen Netzwerks aufgedeckt werden.