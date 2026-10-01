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The Social Reckoning

Erleben Sie den Aufdecker-Thriller des Jahres

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01.10.2026 17:09
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Am 9. Oktober startet in den heimischen Kinos der auf wahren Begebenheiten basierende Aufdecker Thriller „The Social Reckoning“ in den heimischen Kinos. Mit der „Krone“ können Sie den Film im Kino erleben. 

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In dieser wahren David-gegen-Goliath-Geschichte wendet sich die junge Facebook-Ingenieurin Frances Haugen (Mikey Madison) an Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), einen Reporter des Wall Street Journal. Sie begeben sich auf eine gefährliche Reise, die schließlich dazu führt, dass die bestgehüteten Geheimnisse des sozialen Netzwerks aufgedeckt werden.

Mark Zuckerberg (Jeremy Strong) in Sony Pictures‘ THE SOCIAL RECKONING.
Mark Zuckerberg (Jeremy Strong) in Sony Pictures‘ THE SOCIAL RECKONING.(Bild: © 2026 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
Frances Haugen (Mikey Madison) und Jeff Horowitz (Jeremy Allen White) in Sony Pictures‘ THE ...
Frances Haugen (Mikey Madison) und Jeff Horowitz (Jeremy Allen White) in Sony Pictures‘ THE SOCIAL RECKONING.(Bild: © 2026 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) in Sony Pictures‘ THE ...
Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) in Sony Pictures‘ THE SOCIAL RECKONING.(Bild: © 2026 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) in Sony Pictures‘ THE ...
Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) und Frances Haugen (Mikey Madison) in Sony Pictures‘ THE SOCIAL RECKONING.(Bild: © 2026 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)

Inspiriert von wahren Begebenheiten und der Whistleblowerin, die die Abrechnung mit dem Social-Media-Giganten Facebook ins Rollen gebracht hat, schlägt dieses Originaldrehbuch von Aaron Sorkin das nächste Kapitel zum Erfolgsfilm „The Social Network“ auf.

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Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des baldigen Filmstarts 5x2 Kinokarten. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 9. Oktober, 09:00 Uhr. 

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