Erleben Sie den Aufdecker-Thriller des Jahres

Am 9. Oktober startet in den heimischen Kinos der auf wahren Begebenheiten basierende Aufdecker Thriller „The Social Reckoning“ in den heimischen Kinos. Mit der „Krone“ können Sie den Film im Kino erleben.
In dieser wahren David-gegen-Goliath-Geschichte wendet sich die junge Facebook-Ingenieurin Frances Haugen (Mikey Madison) an Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), einen Reporter des Wall Street Journal. Sie begeben sich auf eine gefährliche Reise, die schließlich dazu führt, dass die bestgehüteten Geheimnisse des sozialen Netzwerks aufgedeckt werden.
Inspiriert von wahren Begebenheiten und der Whistleblowerin, die die Abrechnung mit dem Social-Media-Giganten Facebook ins Rollen gebracht hat, schlägt dieses Originaldrehbuch von Aaron Sorkin das nächste Kapitel zum Erfolgsfilm „The Social Network“ auf.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des baldigen Filmstarts 5x2 Kinokarten. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 9. Oktober, 09:00 Uhr.