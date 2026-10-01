Nach Schicksalsschlag läuft er für alle Herzkinder

Zusatztafeln bei den Ortsschildern zeigen es seit Sommer – Traun ist die erste Herzlaufstadt Österreichs. Umso passender, dass dort nach sieben Stationen am Sonntag ab 9.30 Uhr auch das Jahresfinale der für herzkranke Kinder und deren Familien von „Herzkinder Österreich“ ins Leben gerufenen Sportveranstaltung über die Bühne geht.