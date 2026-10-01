In schwierigen Zeiten lässt er niemanden allein

Seit jungen Jahren für andere im Einsatz

Bis zu seinem 18. Lebensjahr war Thomas bei der Feuerwehr tätig, danach führte ihn sein Weg zum Roten Kreuz, wo er sich auch im Kriseninterventionsteam engagierte. Zusätzlich ließ er sich zum Hospiz- und Trauerbegleiter ausbilden und beschäftigt sich mit Traumapädagogik und landete schließlich beim Verein „Wandelstern“, wo er sich vorwiegend um die psychische Gesundheit von Männern kümmert.