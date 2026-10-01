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„Krone“-Herzensmensch

In schwierigen Zeiten lässt er niemanden allein

Kärnten
01.10.2026 12:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Schicksalsschläge und schwere Lebenssituationen: Thomas Arnesch ist für Menschen da, wenn sie Unterstützung brauchen. Sein Zwillingsbruder Christoph nominierte ihn zum Herzensmenschen. 

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Wenn Menschen in ihrem Leben vor großen Herausforderungen stehen, ist Thomas Arnesch für sie da. Seit Jahren stellt er seine Zeit und sein Wissen ehrenamtlich in den Dienst seiner Mitmenschen.

„Thomas möchte nicht profitieren – er hilft einfach gern und bekommt nie etwas zurück. Deshalb wollte ich ihn mit meiner Nominierung einmal vor den Vorhang holen“, ist Christoph Arnesch stolz auf seinen Zwillingsbruder.

Seit jungen Jahren für andere im Einsatz
Bis zu seinem 18. Lebensjahr war Thomas bei der Feuerwehr tätig, danach führte ihn sein Weg zum Roten Kreuz, wo er sich auch im Kriseninterventionsteam engagierte. Zusätzlich ließ er sich zum Hospiz- und Trauerbegleiter ausbilden und beschäftigt sich mit Traumapädagogik und landete schließlich beim Verein „Wandelstern“, wo er sich vorwiegend um die psychische Gesundheit von Männern kümmert.

Thomas Arnesch engagiert sich unter anderem ehrenamtlich im Verein „Wandelstern“.
Thomas Arnesch engagiert sich unter anderem ehrenamtlich im Verein „Wandelstern“.(Bild: Handler Wolfgang)
Zwillingsbruder Christoph (li.) nominierte ihn.
Zwillingsbruder Christoph (li.) nominierte ihn.(Bild: Handler Wolfgang)
(Bild: Handler Wolfgang)

„Die Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind Gewaltdelikte, Suizide, Kindesverlust oder Trennungen“, erzählt Thomas. Besonders wichtig ist ihm die Prävention. „Das wichtigste Thema ist für mich die Suizid- und Gewaltprävention. Ich glaube und bin fest überzeugt, dass, wenn wir Männer uns mehr mit uns selbst beschäftigen, es zu weniger Gewaltdelikten kommen wird.“

Vom Bewunderer nun selbst zum Herzensmenschen
Auch beruflich setzt er sich bei der Gewerkschaft vida für die Anliegen und Rechte anderer ein. Und abseits all seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ist er ein absoluter Familienmensch und fürsorglicher Vater.

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Die „Krone“-Herzensmensch-Aktion verfolgt Thomas schon seit Anbeginn: „Ich war immer begeistert von den Preisträgern – dann bekam ich plötzlich selbst den Anruf. Darüber hab’ ich mich sehr gefreut.“

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