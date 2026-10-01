Diese Einsparungsideen diskutiert die ÖGK jetzt

Ablehnung von Obmann Huss und fast allen Parteien

Gegen die Vorschläge kam umgehend Ablehnung und Kritik. „Reformen im Gesundheitswesen sind notwendig und wir arbeiten gemeinsam in der Reformpartnerschaft daran, unser Gesundheitssystem nachhaltig und zukunftsfest aufzustellen. Aber für mich ist klar: Der Weg dorthin darf nicht über neue finanzielle Hürden beim Zugang zur medizinischen Versorgung führen“, sagte etwa Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ). Gesundheit dürfe „keine Frage des Geldbörsels“ sein. Sie sprach sich unter anderem für mehr Teilkassenverträge in Österreich aus, um die Versorgung zu verbessern. Spitalsärztinnen und Spitalsärzte könnten beispielsweise in den geplanten Facharztzentren zusätzlich auf Kassenbasis arbeiten. „Wir haben jetzt schon einen sehr hohen Anteil der privaten Leistungen im Gesundheitssystem. Das weiterzuführen wäre nicht der richtige Weg.“