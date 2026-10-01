Ski-Queen Vonn feiert besondere Premiere in Paris!

Während das Rätselraten um eine mögliche Fortsetzung ihrer beeindruckenden Skikarriere weitergeht, weiß Ski-Queen Lindsey Vonn auch abseits der eisigen Pisten zu überzeugen. In Paris feierte die US-Amerikanerin nun eine besondere Laufsteg-Premiere.
„Ankunft in Paris… ich freue mich riesig auf meine nächste Herausforderung… ich laufe auf dem Laufsteg bei der Le Défilé von L’Oréal Paris!!“ Kann es kaum erwarten bis heute Abend“, kündigte Vonn vor dem Event in der französischen Hauptstadt auf Instagram an.
Einen Vorgeschmack auf den großen Abend gab da bereits ihr Outfit. Die US-Amerikanerin glänzte nämlich im roten Minikleid und eleganten High Heels. Nur wenige Stunden später war es dann so weit.
„Ein kraftvoller Moment“
„Vom Fitnessstudio auf den Laufsteg … ich bereite mich auf die einzige Art vor, die ich kenne“, ließ Vonn zu einem Video auf Instagram wissen. Darauf zu sehen, wie die Ausnahmeathletin zunächst noch beim Training ist und sich dann für ihren großen Auftritt in Paris stylen lässt.
Auf der Pariser Fashion Week schritt Vonn für L’Oréal Paris schließlich elegant über den Laufsteg. „Mein allererster Catwalk“, freute sich die Ski-Queen schließlich nach gelungenem Auftritt und weiter: „Es war ein so kraftvoller Moment, über den Laufsteg zu gehen, mein Bein zu zeigen und mich schön zu fühlen.“
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