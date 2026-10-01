Mindestkauf mit Karte: Darum sind Sie chancenlos

Viele – vor allem kleinere – Geschäfte weigern sich, kleine Geldbeträge über einen Bankomatkartenterminal abzuwickeln. Krone+ hat sich angesehen, wie hoch die Kosten für Verkäufer sind, ob diese gängige Praxis legal ist und was man als Kunde dagegen machen kann.
„Mindestumsatz 5 Euro.“ Schilder mit dieser Aufschrift begegnen einem in Österreich immer wieder. Damit wollen kleinere Geschäfte die Bezahlung von kleinen Beträgen mit einer Bankomatkarte verhindern. Der Grund ist rasch erklärt: Verkäufer müssen für jeden Zahlungsvorgang über den Bankomatkartenterminal Abgaben an den Betreiber bezahlen.
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